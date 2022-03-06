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Кулеба объявил неделю борьбы за будущее Украины в Европе

Кулеба объявил неделю борьбы за будущее Украины в Европе

Киев • УНН

 • 205311 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Следующая неделя должна стать неделей борьбы за будущее Украины в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть еще одна важная тема над которой мы с вами, дорогие украинцы, должны совместно работать. Это членство Украины в Европейском союзе. Я призываю каждого украинца, каждого украинца который живет за границей или временно там находится, каждого члена украинской диаспоры мобилизоваться и на следующей неделе провести по всем странам Европейского союза мощные публичные мероприятия в поддержку скорейшего принятия Украины в Европейский союз”, - заявил министр.

Детали

Он призвал украинцев объединяться с местными активистами, с местными медиа, мобилизоваться, построить мощную кампанию и выступить единым голосом.

"Сейчас - уникальный момент. Мы фиксируем во всех странах Европейского союза увеличение поддержки членства нашего государства в ЕС. Это уникальный момент, на нашей стороне сотни тысяч и миллионы граждан стран-членов ЕС. Достучитесь к ним, мобилизуйтесь к ним, сделайте так чтобы их правительства услышали их и чтобы такие решения относительно членства Украины в ЕС были приняты как можно быстрее. Следующая неделя - это неделя борьбы за будущую Европу, за будущее Украины в Европе”, - подчеркнул дипломат.

Ранее

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

В понедельник стало известно, что заявка - уже на рассмотрении.

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