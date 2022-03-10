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Шмыгаль: экономика Украины становится на военные рельсы

Шмыгаль: экономика Украины становится на военные рельсы

Киев • УНН

 • 172257 просмотра

КИЕВ. 11 Марта. УНН. Украина продолжает ковать нашу победу, для этого экономика государства становится на военные рельсы. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет УНН.

Цитата

"Вместе со всем миром мы продолжаем ковать нашу победу. Для этого экономика Украины становится на военные рельсы", - сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, энергетическая безопасность и работа критической инфраструктуры, оборонно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, логистика, успешная работа этих секторов — это так же неотъемлемые составляющие украинской победы.

"Сейчас одна из главных задач правительства — это проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Наш приоритет — это продовольственные культуры", - подчеркнул он.

Также по словам премьера, правительство активизировало работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия. Должна быть возобновлена работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой.

"Хочу еще раз обратиться к бизнесу. Восстанавливайте производства, где это возможно. Поворачивайте работников. Государство в свою очередь выполняет свою работу", - добавил он.

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина победит Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны.

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