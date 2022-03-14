Законопроект о поддержке бизнеса прошел профильный комитет: что будет с налогами и акцизом на топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Налоговый комитет Верховной Рады утвердил текст нового законопроекта о поддержке бизнеса (7137-д), альтернативный 7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо. Об этом сообщил член налогового комитета, нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
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"Наш налоговый Комитет ВР единогласно утвердил текст нового закона о поддержке бизнеса 7137-д. Он будет принят как комитетская альтернативна к 7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо", - сообщил Железняк в Telegram.
Детали
По его словам, в документе главное: по инициативе правительства на время военного положения для крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога:
- лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;
- налог 2% от оборота;
- снятие ограничения по количеству рабочих;
- сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);
- правительство получает право определять порядок уплаты налога.
"Закон ожидает голосования сразу за основу и в целом!" - указал нардеп.
Дополнение
В Украине хотят отменить акциз на топливо и уменьшить НДС - правительство разработало законопроект.