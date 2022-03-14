Законопроект о поддержке бизнеса прошел профильный комитет: что будет с налогами и акцизом на топливо

Цитата

"Наш налоговый Комитет ВР единогласно утвердил текст нового закона о поддержке бизнеса 7137-д. Он будет принят как комитетская альтернативна к 7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо", - сообщил Железняк в Telegram.

Детали

По его словам, в документе главное: по инициативе правительства на время военного положения для крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога:

- лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;

- налог 2% от оборота;

- снятие ограничения по количеству рабочих;

- сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);

- правительство получает право определять порядок уплаты налога.

"Закон ожидает голосования сразу за основу и в целом!" - указал нардеп.

Дополнение

В Украине хотят отменить акциз на топливо и уменьшить НДС - правительство разработало законопроект.