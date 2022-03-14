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Зеленський доручив уряду відновити роботу малого та середнього бізнесів

Зеленський доручив уряду відновити роботу малого та середнього бізнесів

Київ • УНН

 • 82447 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України відновити роботу малого та середнього бізнесів. Про це Глава держави заявив у своєму відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть”, - заявив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що на час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Зокрема, потрібно оновити й фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, а всі гроші та цінності будуть збережені.

Він зазначив, що держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням.

“Кабінет міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі”, - додав Зеленський.

Доповнення

Податковий комітет Верховної Ради затвердив текст нового законопроекту про підтримку бізнесу (7137-д), альтернативний до 7137, який включає норми про зменшення ПДВ та акцизу на пальне.

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