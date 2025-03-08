Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО
Киев • УНН
Президент Украины ожидает доклад министра обороны о новых пакетах поддержки, в частности ПВО и инвестициях в оборонное производство. Зеленский отметил, что европейские партнеры почти ежедневно принимают новые решения по поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Украины Рустема Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство, передает УНН.
... ожидаю доклад министра обороны о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты
По его словам, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают такие новые решения по поддержке.
Главное – реализовать как можно быстрее. Спасибо всем, кто с Украиной!
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии08.03.25, 20:40 • 31568 просмотров
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии будут представлять четыре делегата.
Как сообщал УНН, 11 марта госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.