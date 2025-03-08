Зеленський чекає доповідь Умєрова про нові пакети підтримки: передусім ППО
Київ • УНН
Президент України очікує на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки, зокрема ППО та інвестицій в оборонне виробництво. Зеленський відзначив, що європейські партнери майже щодня ухвалюють нові рішення щодо підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський очікує на доповідь від міністра оборони України Рустема Умєрова щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво, передає УНН.
... очікую на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво. Це дійсно ключові для нас пріоритети
За його словами, зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють такі нові рішення щодо підтримки.
Головне – реалізувати якнайшвидше. Дякую всім, хто з Україною!
Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані: Зеленський про майбутню зустріч у Саудівській Аравії08.03.25, 20:40 • 31569 переглядiв
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Як повідомляв УНН, 11 березня держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.