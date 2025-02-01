Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 116157 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 152949 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 141564 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 137736 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 128305 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 118862 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113345 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123609 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133627 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132729 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о работе над привлечением дополнительных ресурсов для усиления противовоздушной обороны Украины. Защита от обстрелов определена абсолютным приоритетом.

Украина работает для того, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления воздушного щита. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

"Сейчас мы работаем для того, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита. Защита от обстрелов - это абсолютный приоритет. Многое еще надо сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни", - сообщил Зеленский.

россия выпустила по Украине более 160 дронов и ракет: уничтожено 56 дронов и часть крылатых ракет01.02.2025, 15:23 • 23723 просмотра

По его словам, именно об этом всем в мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира.

"Мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать. Дожмем!" - резюмировал он.

Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов01.02.25, 20:25 • 12402 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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