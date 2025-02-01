Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о работе над привлечением дополнительных ресурсов для усиления противовоздушной обороны Украины. Защита от обстрелов определена абсолютным приоритетом.
Украина работает для того, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления воздушного щита. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.
"Сейчас мы работаем для того, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита. Защита от обстрелов - это абсолютный приоритет. Многое еще надо сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни", - сообщил Зеленский.
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По его словам, именно об этом всем в мире сейчас стоит думать: о жизни, о совместной работе, о давлении на агрессора и о приближении настоящего мира.
"Мира, который Россия не подарит. Мира, к которому их можно только дожать. Дожмем!" - резюмировал он.
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