Зеленський заявив, що Україна працює над посиленням повітряного щита

Україна працює для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення повітряного щита. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

"Зараз ми працюємо для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита. Захист від обстрілів – це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя", - повідомив Зеленський.

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За його словами, саме про це всім у світі зараз варто думати: про життя, про спільну роботу, про тиск на агресора й про наближення справжнього миру.

"Миру, який Росія не подарує. Миру, до якого їх можна тільки дотиснути. Дотиснемо!" - резюмував він.

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