Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение в Овальном кабинете
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или Мар-а-Лаго. Он подчеркнул, что все зависит от президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение в Овальном кабинете. Все зависит от президента США Дональда Трампа, сказал глава государства в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, согласился бы Зеленский подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете, президент ответил: "Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения. Все зависит от Трампа".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп осознал – именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру.