Зеленский ввел в состав Ставки министра финансов Марченко и главу комитета ВР по вопросам нацбезопасности Завитневича
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича и министра финансов Сергея Марченко, передает УНН.
Детали
Зеленский изменил персональный состав Ставки, подписав указ №445/2026.
Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего: Александра Завитневича - председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Сергея Марченко - министра финансов Украины
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
