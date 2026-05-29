Зеленский ввел в состав Ставки министра финансов Марченко и главу комитета ВР по вопросам нацбезопасности Завитневича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича и министра финансов Сергея Марченко, передает УНН.

Зеленский изменил персональный состав Ставки, подписав указ №445/2026.

Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего: Александра Завитневича - председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Сергея Марченко - министра финансов Украины - говорится в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

