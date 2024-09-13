Зеленский встретился с руководством парламента Дании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Спикером Фолькетинга Сореном Геле и вице-спикерами парламента Дании. Глава государства выразил благодарность датским лидерам за их постоянную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, отметив их помощь не только в военной, но и в финансовой и гуманитарной сферах. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

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«Спасибо вам за этот визит. Мы всегда рады видеть лидеров из Дании на уровне правительства, парламента. Мы очень рады, что имеем таких сильных друзей. И очень благодарны, что вы с нами с самого начала полномасштабной войны, много помогаете. Не только в военном измерении, но и финансово, гуманитарно», - отметил Владимир Зеленский.

Президент проинформировал датскую делегацию о текущей ситуации в зоне боевых действий и отметил актуальные потребности защитников Украины. Он отметил весомый вклад Дании в усиление обороноспособности Украины, в частности лидерство в международной коалиции военно-воздушных сил.

«Благодарны Дании за первую партию боевых самолетов F-16, которые уже защищают Украину от российских ракет», - подчеркнул Президент.

Во время встречи стороны обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности, подписанного в феврале этого года во Львове, а также возможности расширения сотрудничества в сфере совместного производства оружия.

Отдельную благодарность Владимир Зеленский выразил Дании за участие в восстановлении Украины, в частности за патронат над восстановлением Николаева и Николаевской области. Президент подчеркнул важность такой поддержки для восстановления региона, который подвергся значительным разрушениям от российских атак.

Эта встреча стала очередным шагом в укреплении отношений между Украиной и Данией и подтвердила надежность партнерства в совместной борьбе за свободу и безопасность.

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