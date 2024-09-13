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Зеленський зустрівся з керівництвом парламенту Данії

Київ • УНН

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Президент України подякував данським лідерам за підтримку з початку війни. Обговорено військову допомогу, безпекову угоду та участь Данії у відбудові Миколаєва.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Фолькетингу Сореном Геле та віцеспікерами парламенту Данії. Глава держави висловив подяку данським лідерам за їхню постійну підтримку України з початку повномасштабної війни, відзначивши їхню допомогу не лише у військовій, але й у фінансовій та гуманітарній сферах. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Деталі

"Дякую вам за цей візит. Ми завжди раді бачити лідерів із Данії на рівні уряду, парламенту. Ми дуже раді, що маємо таких сильних друзів. І дуже вдячні, що ви з нами від самого початку повномасштабної війни, багато допомагаєте. Не лише у військовому вимірі, а й фінансово, гуманітарно", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував данську делегацію про поточну ситуацію в зоні бойових дій та наголосив на актуальних потребах захисників України. Він відзначив вагомий внесок Данії в посилення обороноздатності України, зокрема лідерство в міжнародній коаліції військово-повітряних сил.

"Вдячні Данії за першу партію бойових літаків F-16, які вже захищають Україну від російських ракет", – підкреслив Президент.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди, підписаної в лютому цього року у Львові, а також можливості розширення співпраці у сфері спільного виробництва зброї.

Окрему подяку Володимир Зеленський висловив Данії за участь у відновленні України, зокрема за патронат над відбудовою Миколаєва та Миколаївської області. Президент підкреслив важливість такої підтримки для відновлення регіону, який зазнав значних руйнувань від російських атак.

Ця зустріч стала черговим кроком у зміцненні відносин між Україною та Данією та підтвердила надійність партнерства у спільній боротьбі за свободу та безпеку.

Шмигаль обговорив з керівництвом парламенту Данії потреби ЗСУ і відновлення енергетики12.09.24, 17:08 • 16056 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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