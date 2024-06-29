Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джелялом, которого накануне освободили из российского плена. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.



Сегодня встретился с Нариманом Джелялом, которого удалось вернуть домой из российского плена. Оккупанты захватили его в 2021 году в Крыму и с тех пор удерживали в неволе, - говорится в сообщении.

Детали

Из плена Нариман присылал письма, и в одном из них он написал: "Мы боремся не только за целостность территорий, но и за единство нашего общества, нашей прекрасной, сильной нации".

Важные слова, которые напоминают, что в единстве, все вместе мы можем достичь даже самых сложных результатов и обязательно вернем безопасность всем нашим людям и мир Украине. Спасибо каждому, кто помогает. Спасибо Нариману за эту встречу! Спасибо за силу!" - написал президент.

Напомним

Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек, в том числе Наримана Джеляла, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.