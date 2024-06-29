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Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону Наріманом Джелялом

Київ • УНН

 • 33457 перегляди

Зеленський зустрівся з Наріманом Джелялом, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був звільнений з російського полону.

Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону Наріманом Джелялом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом, якого напередодні звільнили з російського полону. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зустрівся з Наріманом Джелялом, якого вдалося повернути додому з російського полону. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

З полону Наріман надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації".

Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу! - написав президент.

Нагадаємо

Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей, зокрема Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Ольга Розгон

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