Зеленский встретился с Макроном: президент рассказал детали многочасового разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовую беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках визита в Париж 1 декабря. О деталях встречи он рассказал в Telegram, передает УНН.

Больше всего внимания стороны уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.

Очень много деталей успели оценить. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно скорее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также