13:38 • 1524 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 4056 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 11257 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 14230 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 24942 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17126 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 28905 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36603 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49249 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41765 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Зеленский встретился с Макроном: президент рассказал детали многочасового разговора

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря. Стороны уделили внимание переговорам для окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.

Зеленский встретился с Макроном: президент рассказал детали многочасового разговора
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовую беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках визита в Париж 1 декабря. О деталях встречи он рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Больше всего внимания стороны уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.

Очень много деталей успели оценить. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно скорее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также

 - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Сообщалось, что время встречи несколько изменилось, ведь изначально ожидалось, что оба президента встретятся в 11 часов по Киеву.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Украина