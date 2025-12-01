Зеленский встретился с Макроном: президент рассказал детали многочасового разговора
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел многочасовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря. Стороны уделили внимание переговорам для окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.
Детали
Больше всего внимания стороны уделили переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности для Украины.
Очень много деталей успели оценить. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно скорее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Сообщалось, что время встречи несколько изменилось, ведь изначально ожидалось, что оба президента встретятся в 11 часов по Киеву.