13:38 • 1568 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 4150 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 11308 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 14282 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 25024 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17150 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 28953 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36608 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49252 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41767 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Популярнi новини
Публікації
Зеленський зустрівся з Макроном: президент розповів деталі кількагодинної розмови

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі 1 грудня. Сторони приділили увагу переговорам задля закінчення війни та гарантіям безпеки для України.

Зеленський зустрівся з Макроном: президент розповів деталі кількагодинної розмови
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном в рамках візиту в Париж 1 грудня. Про деталі зустрічі він розповів в Telegram, передає УНН.

Деталі

Найбільше уваги сторони приділили перемовинам заради закінчення війни і гарантіям безпеки для України.

Дуже багато деталей встигли оцінити. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також

 - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Повідомлялось, що час зустрічі дещо змінився, адже спочатку очікувалося, що обидва президенти зустрінуться об 11 годину за Києвом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна