Зеленський зустрівся з Макроном: президент розповів деталі кількагодинної розмови
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном в рамках візиту в Париж 1 грудня. Про деталі зустрічі він розповів в Telegram, передає УНН.
Деталі
Найбільше уваги сторони приділили перемовинам заради закінчення війни і гарантіям безпеки для України.
Дуже багато деталей встигли оцінити. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Повідомлялось, що час зустрічі дещо змінився, адже спочатку очікувалося, що обидва президенти зустрінуться об 11 годину за Києвом.