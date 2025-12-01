Зеленський зустрівся з Макроном: президент розповів деталі кількагодинної розмови

Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном в рамках візиту в Париж 1 грудня. Про деталі зустрічі він розповів в Telegram, передає УНН.

Найбільше уваги сторони приділили перемовинам заради закінчення війни і гарантіям безпеки для України.

Дуже багато деталей встигли оцінити. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також