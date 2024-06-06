Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Дини Болуарте. Во время разговора Зеленский пригласил Балуарте принять участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщил украинский Президент в своих соцсетях, передает УНН.

Рад провести первый телефонный разговор с президентом Перу. Поблагодарил Дину Балуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности - написал Президент в Telegram.

Зеленский напомнил, что Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса россии как постоянного наблюдателя при ОАГ.

"Призвал сделать еще один шаг в поддержку Украины и справедливого мира – принять участие в саммите мира в Швейцарии. Это усилит представительство Латинской Америки", - рассказал глава государства.

Также он пригласил президента Перу в Украину по удобному случаю.

Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"