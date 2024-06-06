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Зеленский впервые созвонился с президентом Перу: призвал принять участие в Саммите мира
Зеленский провел свой первый телефонный разговор с президентом Перу Болуарте, пригласив ее принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, усилит представительство Латинской Америки.
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших
За минувшие сутки многочисленные населенные пункты в Херсонской области, включая Антоновку, Днепровское и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение и есть пострадавшие среди гражданского населения.
Курс валют на 6 июня: гривна укрепилась еще на 17 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1254 грн/доллар, укрепив гривну на 17 копеек.
Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко
Российские войска продолжают усиливать свои силы в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, но силы обороны Украины сдерживают врага.
минобороны рф заявляет о ночной атаке на Крым: что известно
Министерство обороны России утверждает, что российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Крымом и 6 БПЛА над белгородской областью во время ночной атаки.
Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их - заместитель премьера
Казахстан не поддерживает санкции против россии, но будет придерживаться их, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
В Николаевской области ночью уничтожили 8 "шахедов"
Восемь вражеских ударных дронов типа Shahed были сбиты ночью, а Куцурубская община и город Очаков были обстреляны российской артиллерией в Николаевской области накануне, в результате чего был поврежден жилой дом, но никто не пострадал.
Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших
За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск пострадали три человека. Сообщалось об обстрелах в Купянске, Бугаевке, Черкасских Тишках и Боровой.
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
По словам эксперта, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.
Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple
Рыночная стоимость Nvidia превысила 3 триллиона долларов, что позволило производителю чипов обогнать Apple.