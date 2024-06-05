Кулеба: "Работа для обеспечения максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил подготовку к Саммиту мира с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. По словам Кулебы, работа по привлечению максимального количества участников к саммите мира "идет полным ходом". Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети X, передает УНН.

Дипломатическая работа по обеспечению максимально широкого участия в саммите мира и его успеха идет полным ходом. Саммит-это возможность для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН - написал Кулеба.

Кроме того глава украинского МИД подчеркнул, что роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению. По его словам, "Швейцария продолжит вносить свой важный вклад в это дело, в частности на предстоящей конференции по восстановлению Украины в Берлине".

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