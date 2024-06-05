Кулеба: "Робота для забезпечення максимально широкої участі в Саміті миру і його успіху йде повним ходом"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що дипломатична робота щодо забезпечення широкої участі та успіху Саміту миру для України йде "повним ходом".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив підготовку до Саміту мира з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. За словами Кулеби, робота щодо залучення максимальної кількості учасників до Саміті миру "йде повним ходом". Про це глава українського МЗС повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Дипломатична робота щодо забезпечення максимально широкої участі в Саміті миру і його успіху йде повним ходом. Саміт - це можливість для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН
Крім того глава українського МЗС наголосив, що роль Швейцарії також важлива в зусиллях із відновлення. За його словами, "Швейцарія продовжить робити свій важливий внесок у цю справу, зокрема на майбутній конференції з відновлення України в Берліні".
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв