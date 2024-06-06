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Зеленський вперше зідзвонився із президенткою Перу: закликав узяти участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 22339 перегляди

Зеленський провів свою першу телефонну розмову з президенткою Перу Болуарте, запросивши її взяти участь у Саміті миру в Швейцарії. Це, за його словами, посилить представництво Латинської Америки.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діні Болуарте. Під час розмови Зеленський запросив Болуарте узяти участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Про це повідомив український Президент у своїх соцмережах, передає УНН

Радий провести першу телефонну розмову з Президентом Перу. Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності

- написав Президент у Telegram.

Зеленський нагадав, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу росії як постійного спостерігача при ОАД. 

"Закликав зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру – узяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це підсилить представництво Латинської Америки", - розповів голова держави. 

Також він запросив президента Перу до України за зручної нагоди.

Кулеба: "Робота для забезпечення максимально широкої участі в Саміті миру і його успіху йде повним ходом"05.06.24, 14:18 • 18108 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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