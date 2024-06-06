Зеленський вперше зідзвонився із президенткою Перу: закликав узяти участь у Саміті миру
Київ • УНН
Зеленський провів свою першу телефонну розмову з президенткою Перу Болуарте, запросивши її взяти участь у Саміті миру в Швейцарії. Це, за його словами, посилить представництво Латинської Америки.
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діні Болуарте. Під час розмови Зеленський запросив Болуарте узяти участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Про це повідомив український Президент у своїх соцмережах, передає УНН.
Радий провести першу телефонну розмову з Президентом Перу. Подякував Діні Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності
Зеленський нагадав, що Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу росії як постійного спостерігача при ОАД.
"Закликав зробити ще один крок на підтримку України та справедливого миру – узяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це підсилить представництво Латинської Америки", - розповів голова держави.
Також він запросив президента Перу до України за зручної нагоди.
Кулеба: "Робота для забезпечення максимально широкої участі в Саміті миру і його успіху йде повним ходом"05.06.24, 14:18 • 18108 переглядiв