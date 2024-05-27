Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибудет в Португалию. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление канцелярии португальского лидера.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 28 мая, по приглашению президента Республики и премьер-министра посетит Португалию. - говорится в пресс-релизе.

В Португалии говорят, этот визит является частью общего намерения углубить прекрасные отношения между двумя государствами, с особым акцентом на укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Зеленский и премьер Португалии обсудили ситуацию на фронте

Это также будет возможность подтвердить преданность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также предоставлению политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Киеву - заявил в канцелярии президента Португалии.

Отмечается, что во время визита Зеленский встретится с премьер-министром Луишем Монтенегро и будет принят президентом Марсело Ребелу де Соузой.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированный визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине. в частности обострения на нескольких линиях фронта, что делает нецелесообразным его поездки за границу в это время.