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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  175059 просмотра

Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Португалию 28 мая с целью углубления отношений, укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также обсуждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающегося конфликта.

политика •   •  4934 просмотра
Зеленский во вторник прибудет с визитом в Португалию

Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить стремление Украины к членству в НАТО и сотрудничества с Альянсом.

политика •   •  5733 просмотра
Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Украинские беспилотники атаковали объекты в российском городе Геленджик, повредив недостроенное здание и врезавшись в деревья, но о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  6269 просмотра
Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

россия выводит два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" из временно оккупированного Севастополя, оставляя на Черноморском флоте только два таких катера.

Война •   •  7803 просмотра
россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

На трехстороннем саммите Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи и договорились продолжать усилия по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.

Новости Мира •   •  6797 просмотра
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Китай запускает крупнейший в мире фонд по разработке микросхем размером 47,5 млрд долларов, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и уменьшить зависимость от экспорта технологий из США.

Новости Мира •   •  7638 просмотра
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.

политика •   •  8958 просмотра
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.

Новости Мира •   •  8299 просмотра
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.

Криминал и ЧП •   •  9941 просмотра
Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.

Война •   •  12285 просмотра
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины