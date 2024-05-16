Зеленский и премьер Португалии обсудили ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну. Об этом сообщил глава украинского государства в своем телеграмме, передает УНН.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты.

Также политики подробно обсудили Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

Я благодарен Премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира. написал Зеленский

Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский