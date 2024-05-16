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Зеленський та прем’єр Португалії обговорили ситуацію на фронті

Зеленський та прем’єр Португалії обговорили ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 26209 перегляди

Зеленський обговорив ситуацію на фронті та спроби Росії розширити війну з прем'єр-міністром Португалії Чорногорією, а також вони говорили про Мирний саміт як потенційний перший крок до відновлення справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну. Про це повідомив глава української держави у своєму телеграмі, передає УНН.

Деталі

Зеленський підкреслив, що нині вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити.

Також політики докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру.

написав Зеленський

Лідери ще трьох країн підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський 15.05.24, 20:12 • 36015 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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