Зеленський та прем’єр Португалії обговорили ситуацію на фронті
Київ • УНН
Зеленський обговорив ситуацію на фронті та спроби Росії розширити війну з прем'єр-міністром Португалії Чорногорією, а також вони говорили про Мирний саміт як потенційний перший крок до відновлення справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну. Про це повідомив глава української держави у своєму телеграмі, передає УНН.
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Зеленський підкреслив, що нині вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити.
Також політики докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.
Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру.
Лідери ще трьох країн підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський 15.05.24, 20:12 • 36015 переглядiв