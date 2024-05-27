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Зеленський у вівторок прибуде з візитом до Португалії

Зеленський у вівторок прибуде з візитом до Португалії

Київ • УНН

 • 22483 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідає Португалію 28 травня з метою поглиблення відносин, зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони, а також обговорення підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючого конфлікту.

У вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом прибуде до Португалії. Про це пише УНН з посиланням на заяву канцелярії португальського лідера.

Деталі 

Президент України Володимир Зеленський завтра, 28 травня, на запрошення президента Республіки та прем’єр-міністра відвідає Португалію.

- йдеться в пресрелізі. 

У Португалії кажуть, цей візит є частиною спільного наміру поглибити чудові відносини між двома державами, з особливим акцентом на зміцненні співпраці у сфері безпеки та оборони.

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Це також буде можливість підтвердити відданість Португалії суверенітету та територіальній цілісності України, а також наданню політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києву

- заявив в канцелярії президента Португалії. 

Зазначається, що під час візиту Зеленський зустрінеться прем’єр-міністром Луїшем Монтенегро та буде прийнятий президентом Марсело Ребелу де Соузою.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував запланований візит до Португалії та Іспанії через серйозну внутрішню ситуацію в Україні. зокрема загострення на кількох лініях фронту, що робить недоцільним його поїздки за кордон у цей час.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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