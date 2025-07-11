Зеленский в Риме встретился с сенаторами США – авторами законопроекта о санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил сенаторов за участие в конференции по восстановлению Украины, а также в заседании Коалиции желающих, подчеркнув важность того, что "США присоединились к этому формату – впервые".

Сейчас наш приоритет – усиление противовоздушной обороны. Россия хочет выйти на применение тысячи дронов за одну атаку. Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики - отметил глава государства.

По его словам, стороны также обсудили продолжение поставок вооружения со стороны США и совместное производство оружия. Как сказал Зеленский, Киев готов "к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить в Соединенных Штатах большой оборонный пакет для защиты жизни".

Отдельно затронули законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя относительно дополнительных ограничительных мер против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне. Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой - подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Накануне лидеры государств и международных организаций – членов Коалиции желающих – собрались в Лондоне и Риме и в режиме онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и дальнейшее давление на Россию. Они призвали Россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня.

Впервые к встрече Коалиции желающих присоединились представители Соединенных Штатов – генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь.

Заседание Коалиции желающих: договорились об усилении экономического давления на РФ