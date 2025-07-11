Зеленський у Римі зустрівся з сенаторами США - авторами законопроєкту про санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

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Зеленський подякував сенаторам за участь у конференції з відновленя України, а також у засіданні Коаліції охочих, підкресливши важливість того, що "США приєдналися до цього формату – вперше".

Зараз наш пріоритет – посилення протиповітряної оборони. росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі - зазначив глава держави.

За його словами, сторони також обговорили продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Як сказав Зеленський, Київ готовий "до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя".

Окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя щодо додаткових обмежувальних заходів проти росії та тих, хто надає їй підтримку у війні. Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою - наголосив Президент України.

Нагадаємо

Напередодні лідери держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих – зібралися в Лондоні й Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та подальший тиск на росію. Вони закликали росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню.

Вперше до зустрічі Коаліції охочих приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь.

Засідання Коаліції охочих: домовилися про посилення економічного тиску на рф