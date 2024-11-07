Зеленский в Будапеште: что предложил Орбану и о чем договорились
Киев • УНН
Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Венгрии на саммите Европейского политического сообщества. Зеленский отметил важность равноправных отношений и обсудил вопросы нацменьшинств.
Украина стремится к равноправным и уважительным отношениям с Венгрией. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Во время пресс-конференции в Будапеште Зеленский подчеркнул важность прочных и стабильных отношений между Украиной и Венгрией, построенных на принципах равенства и взаимного уважения.
Также глава украинского государства выразил благодарность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за приглашение на пятый саммит Европейского политического сообщества и отметил стремление Украины к дружескому сотрудничеству с венгерской стороной.
Во время выступления Зеленский обратил внимание на вопросы национальных меньшинств, в частности венгерской общины в Украине, отметив, что Украина выполнила рекомендации Европейской комиссии в этом направлении и готова продолжать сотрудничество на основе взаимоуважения.
Президент также заявил о важности двустороннего соглашения между странами, которое должно учитывать поддержку вступления Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к диалогу и стремится устранить любые вопросы, которые могли бы препятствовать налаживанию равноправных отношений с Венгрией.
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