18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 34524 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 25459 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 21745 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 31964 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 79241 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 48858 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 77799 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47940 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 134126 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Зеленский в Белом доме поблагодарил Трампа и его страну более десяти раз - WSJ

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Во время переговоров в Белом доме в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и его страну более десяти раз. Во время предыдущего визита Зеленского в Вашингтон Зеленского обвинили, что он "недостаточно благодарен" США за помощь Украине.

Зеленский в Белом доме поблагодарил Трампа и его страну более десяти раз - WSJ

Во время переговоров в Белом доме в понедельник, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его страну более десяти раз. Своими подсчетами поделилась The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Издание напомнило, что во время предыдущего визита Зеленского в Вашингтон в феврале между ним, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел публичный спор перед журналистами в Овальном кабинете.

Тогда Президента Украины обвинили, что он "недостаточно благодарен" США за помощь Украине.

В свою очередь Вэнс тогда спросил у Зеленского, хоть раз ли он поблагодарил за всю встречу.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поделился впечатлениями от переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

До этого во время брифинга он крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, "это была лучшая из наших встреч".

Вадим Хлюдзинский

политика
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты