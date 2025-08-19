Зеленский в Белом доме поблагодарил Трампа и его страну более десяти раз - WSJ
Во время переговоров в Белом доме в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и его страну более десяти раз. Во время предыдущего визита Зеленского в Вашингтон Зеленского обвинили, что он "недостаточно благодарен" США за помощь Украине.
Во время переговоров в Белом доме в понедельник, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его страну более десяти раз. Своими подсчетами поделилась The Wall Street Journal, сообщает УНН.
Издание напомнило, что во время предыдущего визита Зеленского в Вашингтон в феврале между ним, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел публичный спор перед журналистами в Овальном кабинете.
Тогда Президента Украины обвинили, что он "недостаточно благодарен" США за помощь Украине.
В свою очередь Вэнс тогда спросил у Зеленского, хоть раз ли он поблагодарил за всю встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поделился впечатлениями от переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
До этого во время брифинга он крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, "это была лучшая из наших встреч".
