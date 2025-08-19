Зеленський у Білому домі подякував Трампу та його країні більше десяти разів - WSJ
Київ • УНН
Під час переговорів у Білому домі у понеділок Президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу та його країні більше десяти разів. Під час попереднього візиту Зеленського до Вашингтона Зеленського звинуватили, що він "недостатньо вдячний" США за допомогу Україні.
Під час переговорів у Білому домі в понеділок, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні більше десяти разів. Своїми підрахунками поділилося The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
Деталі
Видання нагадало, що під час попереднього візиту Зеленського до Вашингтона у лютому між ним, главою Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася публічна суперечка перед журналістами в Овальному кабінеті.
Тоді Президента України звинуватили, що він "недостатньо вдячний" США за допомогу Україні.
У свою чергу Венс тоді запитав у Зеленського, чи хоч раз він подякував за всю зустріч.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
До цього під час брифінгу він вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, "це була найкраща з наших зустрічей".
