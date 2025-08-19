$41.340.11
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 38818 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 26880 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 23017 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 32901 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 80592 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49231 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78881 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48079 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134907 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Зеленський у Білому домі подякував Трампу та його країні більше десяти разів - WSJ

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Під час переговорів у Білому домі у понеділок Президент України Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу та його країні більше десяти разів. Під час попереднього візиту Зеленського до Вашингтона Зеленського звинуватили, що він "недостатньо вдячний" США за допомогу Україні.

Зеленський у Білому домі подякував Трампу та його країні більше десяти разів - WSJ

Під час переговорів у Білому домі в понеділок, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні більше десяти разів. Своїми підрахунками поділилося The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадало, що під час попереднього візиту Зеленського до Вашингтона у лютому між ним, главою Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася публічна суперечка перед журналістами в Овальному кабінеті. 

Тоді Президента України звинуватили, що він "недостатньо вдячний" США за допомогу Україні.

У свою чергу Венс тоді запитав у Зеленського, чи хоч раз він подякував за всю зустріч.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

До цього під час брифінгу він вкрай позитивно оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За його словами, "це була найкраща з наших зустрічей".

Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту19.08.25, 05:12 • 2714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки