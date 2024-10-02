Зеленский утвердил решение СНБО по бюджету на оборону на 2025 год: что предполагается
Киев • УНН
Указ предусматривает выделение не менее 26,3% ВВП на сектор безопасности и обороны в 2025 году. Определены приоритетные направления финансирования, включая развитие ВСУ и кибербезопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО Украины, предусматривающее выделение не менее 26,3% ВВП на сектор безопасности и обороны в 2025 году. Определены приоритетные направления финансирования, включая развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС и кибербезопасности, пишет УНН.
Детали
Президент подписал указ №683/2024 от 2 октября, которым ввел в действие решение СНБО Украины от 2 октября 2024 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", которое, кроме ряда пунктов, - для служебного пользования.
Решение СНБО, как сообщается, предусматривает, среди прочего, Кабмину:
1) предусмотреть во время доработки в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в размере не менее 2 223 042,4 млн гривен;
2) обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства;
3) принять в 2025 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям:
развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
поддержание и повышение возможностей Вооруженных Сил Украины;
обеспечение функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению;
обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
развитие национальной системы кибербезопасности, развитие возможностей киберобороны для отпора и сдерживания агрессии против Украины в киберпространстве, обеспечение киберзащиты критической инфраструктуры;
обеспечение информационной безопасности государства, усиление возможностей по противодействию информационной агрессии и дезинформации, развитие системы стратегических коммуникаций;
реформирование органов правопорядка;
реализация государственной политики в сфере интегрированного управления границами.
Некоторые абзацы - для служебного пользования.
4) принять в установленном порядке меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2025 году для органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.
Органам сектора безопасности и обороны Украины поручено принять в течение 2025 года меры по:
усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечения целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
обеспечению контроля за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в частности состоянием погашения дебиторской задолженности, и недопущение образования просроченной дебиторской задолженности;
организации надлежащей претензионной и исковой работы с целью сокращения просроченной дебиторской задолженности.
Министерству финансов Украины поручено обеспечить в течение 2025 года своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 млрд грн на военные нужды20 сентября 2024, 21:24 • 20022 просмотра