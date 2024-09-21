Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 млрд грн на военные нужды

Президент подписал законопроект № 11417 об увеличении бюджета на 500 млрд грн для военных нужд. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11417, который предусматривает увеличение бюджета в этом году на 500 млрд грн для нужд обороны. Таким образом, общий объем расходов достигнет рекордных 3,73 трлн грн - это в 2,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Согласно новому законодательству, предусмотрена корректировка расходной части бюджета и направление средств на восстановление инфраструктуры и поддержку сектора безопасности.

Збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби: законопроект передали на підпис Зеленському