Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 млрд грн на военные нужды
Киев • УНН
Президент Украины подписал законопроект об увеличении бюджета на 500 млрд грн для военных нужд. Общий объем расходов достигнет 3,73 трлн грн, что в 2,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.
Президент подписал законопроект № 11417 об увеличении бюджета на 500 млрд грн для военных нужд. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11417, который предусматривает увеличение бюджета в этом году на 500 млрд грн для нужд обороны. Таким образом, общий объем расходов достигнет рекордных 3,73 трлн грн - это в 2,3 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.
Согласно новому законодательству, предусмотрена корректировка расходной части бюджета и направление средств на восстановление инфраструктуры и поддержку сектора безопасности.
Збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби: законопроект передали на підпис Зеленському20 сентября 2024, 16:17 • 12292 просмотра