Увеличение бюджета на 500 млрд грн на военные нужды: законопроект передали на подпись Зеленскому

Законопроект об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Принятые Радой изменения Бюджета №11417 в этом году на 500 млрд грн на армию уже подписаны Спикером ВРУ и переданы на подпись Президенту», - сообщил Железняк.

Напомним,

18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №11417, увеличив бюджет на 500 млрд грн для военных нужд, таким образом общие расходы в этом году достигли рекордных 3,73 трлн грн.