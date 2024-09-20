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Увеличение бюджета на 500 млрд грн на военные нужды: законопроект передали на подпись Зеленскому

Увеличение бюджета на 500 млрд грн на военные нужды: законопроект передали на подпись Зеленскому

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 16:17  •  6271 просмотра

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Законопроект об увеличении бюджета на 500 млрд грн для военных нужд передан на подпись Президенту Зеленскому. Верховная Рада приняла этот законопроект 18 сентября, увеличив общие расходы до 3,73 трлн грн.

Законопроект об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Принятые Радой изменения Бюджета №11417 в этом году на 500 млрд грн на армию уже подписаны Спикером ВРУ и переданы на подпись Президенту», - сообщил Железняк.

Напомним,

18 сентября Верховная Рада приняла законопроект №11417, увеличив бюджет на 500 млрд грн для военных нужд, таким образом общие расходы в этом году достигли рекордных 3,73 трлн грн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина