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Збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби: законопроект передали на підпис Зеленському

Збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби: законопроект передали на підпис Зеленському

Київ • УНН

 • 16712 перегляди

Законопроект щодо збільшення бюджету на 500 млрд грн для військових потреб передано на підпис Президенту Зеленському. Верховна Рада ухвалила цей законопроект 18 вересня, збільшивши загальні видатки до 3,73 трлн грн.

Законопроект щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

"Прийняті Радою зміни Бюджету №11417 цього року на 500 млрд грн на армію вже підписані Спікером ВРУ та передані на підпис Президенту", - повідомив Железняк.

Нагадаємо

18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект №11417, збільшивши бюджет на 500 млрд грн для військових потреб, таким чином загальні видатки цього року сягнули рекордних 3,73 трлн грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраїна

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