Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Київ • УНН
Президент України підписав законопроєкт про збільшення бюджету на 500 млрд грн для військових потреб. Загальний обсяг видатків досягне 3,73 трлн грн, що в 2,3 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Президент підписав законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету на 500 млрд грн для військових потреб. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11417, який передбачає збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн для потреб оборони. Таким чином, загальний обсяг видатків досягне рекордних 3,73 трлн грн – це в 2,3 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Згідно з новим законодавством, передбачено коригування видаткової частини бюджету та спрямування коштів на відновлення інфраструктури і підтримку сектору безпеки.
Збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби: законопроект передали на підпис Зеленському20.09.24, 19:17 • 16712 переглядiв