Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский: Украина будет работать над мирными предложениями, которые "укрепляют, а не ослабляют нас"

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над мирными предложениями, которые укрепляют ее позиции. Он подчеркнул, что Россия должна заплатить за войну, а решение об использовании ее замороженных активов является критически важным для любых мирных предложений.

Зеленский: Украина будет работать над мирными предложениями, которые "укрепляют, а не ослабляют нас"

Украина будет работать над мирными предложениями, которые "укрепляют, а не ослабляют нас", как сообщает Sky News, заявил Президент Владимир Зеленский, говоря о текущих дискуссиях по мирному плану, пишет УНН.

Детали

Выступая по видеосвязи на саммите "Крымской платформы" в Швеции, Зеленский заявил, что Киев продолжит работать со своими партнерами над компромиссами по предложениям США, чтобы "укрепить, не ослабить" Украину.

россия должна заплатить за войну в Украине, и решение об использовании ее замороженных активов имеет решающее значение для любых мирных предложений, сказал Зеленский.

Спикер парламента Руслан Стефанчук, который также принимает участие в саммите, заявил, что планы страны по членству в ЕС и НАТО должны быть частью ее гарантий безопасности и любого мирного плана.

"Красные линии" Украины на мирных переговорах включают отсутствие официального признания оккупированных украинских территорий, отсутствие ограничений в отношении ее оборонных сил и отсутствие ограничений в отношении ее будущих альянсов, сказал Стефанчук.

Дополнение

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны рф против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях в предыдущем предложении, которое многие считали слишком выгодным для москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

Юлия Шрамко

