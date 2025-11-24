$42.270.11
08:21
Зеленський: Україна працюватиме над мирними пропозиціями, які "зміцнюють, а не послаблюють нас"

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над мирними пропозиціями, які зміцнюють її позиції. Він наголосив, що Росія повинна заплатити за війну, а рішення про використання її заморожених активів є критично важливим для будь-яких мирних пропозицій.

Зеленський: Україна працюватиме над мирними пропозиціями, які "зміцнюють, а не послаблюють нас"

Україна працюватиме над мирними пропозиціями, які "зміцнюють, а не послаблюють нас", як повідомляє Sky News, заявив Президент Володимир Зеленський, говорячи про поточні дискусії щодо мирного плану, пише УНН.

Деталі

Виступаючи через відеозв'язок на саміті "Кримської платформи" у Швеції, Зеленський заявив, що Київ продовжуватиме працювати зі своїми партнерами над компромісами щодо пропозицій США, щоб "зміцнити, не послабити" Україну.

росія має заплатити за війну в Україні, і рішення про використання її заморожених активів має вирішальне значення для будь-яких мирних пропозицій, сказав Зеленський.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук, який також бере участь у саміті, заявив, що плани країни щодо членства в ЄС та НАТО повинні бути частиною її гарантій безпеки та будь-якого мирного плану.

"Червоні лінії" України на мирних переговорах включають відсутність офіційного визнання окупованих українських територій, відсутність обмежень щодо її оборонних сил та відсутність обмежень щодо її майбутніх альянсів, сказав Стефанчук.

Доповнення

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Женева
Дональд Трамп
Швеція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна