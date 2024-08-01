Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что беларусь ничем не отличается от Северной Кореи, которая угрожает ядерным оружием всему миру. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает УНН.

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По его мнению Северная Корея мало чем отличается от беларуси.

беларусь под санкциями, началась война, россия стреляла по нам ракетами из беларуси, полномасштабное вторжение началось с их территории. Северная Корея угрожает ядерным оружием всему миру, продает ракеты и миллионы артиллерийских снарядов россии, и все эти миллионы идут на убийство украинцев - сказал Зеленский.

Он отметил, что по его субъективному мнению миру нужны конкретные действия, чтобы побороть тиранию и авторитаризм.

Напомним

Глава белорусского оборонного ведомства виктор хренин сообщил, что страна присоединяется ко второму этапу учений россии по использованию нестратегического ядерного оружия.

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