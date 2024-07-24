Министр иностранных дел беларуси прибыл в Пхеньян на официальный визит. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Во вторник по приглашению министерства иностранных дел Северной Кореи министр иностранных дел беларуси максим рузенков прибыл в Пхеньян. Визит Рузенкова продлится с 23 по 26 июля.

По информации KCNA, параллельно, делегация во главе с генеральным прокурором рф игорем красновым, которая также находилась в Северной Корее, покинула Пхеньян во вторник.

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