Китайские и белорусские войска отработали захват аэропорта во время совместных антитеррористических учений Eagle Assault. Об этом пишет газета South China Morning Post, передает УНН.

Детали

По данным издания, учения прошли недалеко от города Брест, который находится в 28 км от границы с Украиной и Польшей.

Белорусско-китайские воздушно-поисковые штурмовые группы отработали поиск базового лагеря условной террористической организации. А после его обнаружения осуществили десантирование с вертолетов Ми-8МТВ-5 - говорится в сообщении минобороны беларуси.

Среди прочего была отработана операция взятия контроля над аэропортом, который по сценарию был захвачен террористической организацией.

Дополнение

Эти военные учения стали первыми совместными маневрами двух стран. Минобороны Китая опубликовало сообщение в WeChat, в котором отметило хорошие технические навыки и солидный уровень подготовки войск двух стран.

В частности, китайский командующий Ван Бо заявил, что стороны отработали окружение, контроль и преследование своей цели, а также провели учения в рамках разведывательных операций.

Отмечается, что Маневры прошли "гладко" благодаря "безупречной координации", "надежной подготовке" и "высокому уровню доверия" между двумя сторонами, отмечается в заявлении китайского военного ведомства.

Напомним

В начале июля китайские войска прибыли в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений с белорусской армией.