білорусь приєднується до навчань росії із застосування нестратегічної ядерної зброї
Київ • УНН
білорусь приєднується до другого етапу російських навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї.
Очільник білоруського оборонного відомства віктор хренін повідомив, що країна долучається до другого етапу навчань росії з використання нестратегічної ядерної зброї. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони білорусі, пише УНН.
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За його словами, країни Заходу ведуть "безкомпромісну агресивну політику в галузі військової діяльності", а також "виношують плани застосування військової сили" проти Білорусі.
Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил російської федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження,
Також він наголосив, що такі заходи у рф, пов’язані з підготовкою до застосування нестратегічної ядерної зброї, "проводяться на користь забезпечення власної безпеки та є плановими".
"Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагування на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - додав міністр оборони білорусі.
Нагадаємо
путін, в ході візиту до білорусі, у травні, обговорив з самопроголошеним президентом олександром лукашенко питання "безпеки", а також ядерних навчань росії за участю білоруських військових.