беларусь присоединяется к российским учениям с применением нестратегического ядерного оружия

Глава белорусского оборонного ведомства виктор хренин сообщил, что Украина присоединяется ко второму этапу учений россии по использованию нестратегического ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны беларуси, пишет УНН.

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По его словам, страны Запада ведут "бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности", а также "вынашивают планы применения военной силы" против беларуси.

Последовательно укрепляем свой оборонный потенциал. И наше участие во втором этапе обучения вооруженных сил российской федерации по применению не стратегического ядерного оружия этому подтверждение, - заявил хренин.

Также он подчеркнул, что такие мероприятия в рф, связанные с подготовкой к применению нестратегического ядерного оружия, "проводятся в пользу обеспечения собственной безопасности и являются плановыми".

"Сейчас, как никогда раньше, мы полны решимости реагирования на любые угрозы, которые создаются как для нашего государства, так и Союзного государства", - добавил министр обороны беларуси.

Напомним

путин, в ходе визита в беларусь, в мае, обсудил с самопровозглашенным президентом Александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений России с участием белорусских военных.