беларусь присоединяется к российским учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Киев • УНН
беларусь присоединяется ко второму этапу российских учений по применению не стратегического ядерного оружия.
Глава белорусского оборонного ведомства виктор хренин сообщил, что Украина присоединяется ко второму этапу учений россии по использованию нестратегического ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны беларуси, пишет УНН.
Детали
По его словам, страны Запада ведут "бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности", а также "вынашивают планы применения военной силы" против беларуси.
Последовательно укрепляем свой оборонный потенциал. И наше участие во втором этапе обучения вооруженных сил российской федерации по применению не стратегического ядерного оружия этому подтверждение,
Также он подчеркнул, что такие мероприятия в рф, связанные с подготовкой к применению нестратегического ядерного оружия, "проводятся в пользу обеспечения собственной безопасности и являются плановыми".
"Сейчас, как никогда раньше, мы полны решимости реагирования на любые угрозы, которые создаются как для нашего государства, так и Союзного государства", - добавил министр обороны беларуси.
Напомним
путин, в ходе визита в беларусь, в мае, обсудил с самопровозглашенным президентом Александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений России с участием белорусских военных.
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