Зеленский созвонился с президентом Швейцарии: обсудили организацию встречи в Давосе по Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Швейцарии Виолой Амхерд обсудил подготовку к встрече советников по национальной безопасности по Формуле мира для Украины, которая состоится в Давосе 14 января, сообщает УНН.

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Глава государства поздравил Амхерд с избранием на должность и началом президентского срока.

Зеленский отметил все большую динамику двустороннего диалога между Украиной и Швейцарией.

Рад, что диалог между Украиной и Швейцарией становится все более динамичным. Поблагодарил Швейцарию за непоколебимую поддержку нашего государственного суверенитета и территориальной целостности - написал Зеленский в Telegram.

Президент выразил благодарность Швейцарии за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе 14 января.

В этом контексте обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе. Наконец скоординировали план двусторонних мероприятий в ближайшем будущем - отметил Зеленский.

14 января в Давосе делегации со всего мира обсудят украинскую формулу мира: приглашены более 120 стран