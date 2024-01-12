Зеленський зідзвонився з президенткою Швейцарії: обговорили організацію зустрічі в Давосі щодо Формули миру
Київ • УНН
Зеленський та президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до зустрічі в Давосі, присвяченій українській Формулі миру.
Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд обговорив підготовку до зустрічі радників з національної безпеки щодо Формули миру для України, що відбудеться в Давосі 14 січня, повідомляє УНН.
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Глава держави привітав Амхерд з обранням на посаду та початком президентського терміну.
Зеленський відзначив дедалі більшу динаміку двостороннього діалогу між Україною та Швейцарією.
Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності
Президент висловив вдячність Швейцарії за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня.
У цьому контексті обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому
14 січня у Давосі делегації з усього світу обговорять українську формулу миру: запрошені понад 120 країн12.01.24, 07:26 • 53123 перегляди