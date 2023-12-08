Зеленский созвонился с премьером Эстонии: обсудили важность поддержки Украины со стороны ЕС
Киев • УНН
Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поддержку Украины и единство со стороны ЕС, подчеркнув важность противовоздушной обороны и сотрудничества в борьбе с российской дезинформацией.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в telegram, что провел разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Были подняты вопросы единства ЕС и необходимости поддержки Украины, передает УНН.
Обсудили важность сохранения политической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также единства Евросоюза, учитывая ожидание решения саммита Европейского совета об открытии переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки. Украина со своей стороны выполняет все обязательства перед ЕС
Детали
Также во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в контексте сегодняшних утренних обстрелов инфраструктуры во время которых есть разрушения и погибшие.
Отдельно, по словам президента, стороны сосредоточились на совместных усилиях по противодействию российской дезинформации и на сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
Напомним
6 декабря сообщалось, что Украина выполнила более 90% рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для переговоров о вступлении в Европейский Союз.
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Зеленский созвонился с премьером Эстонии: обсудили важность поддержки Украины со стороны ЕС
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