Зеленский созвонился с премьером Эстонии: обсудили важность поддержки Украины со стороны ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в telegram, что провел разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Были подняты вопросы единства ЕС и необходимости поддержки Украины, передает УНН.

Обсудили важность сохранения политической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также единства Евросоюза, учитывая ожидание решения саммита Европейского совета об открытии переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки. Украина со своей стороны выполняет все обязательства перед ЕС - указано в сообщении президента.

Детали

Также во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в контексте сегодняшних утренних обстрелов инфраструктуры во время которых есть разрушения и погибшие.

Отдельно, по словам президента, стороны сосредоточились на совместных усилиях по противодействию российской дезинформации и на сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Напомним

6 декабря сообщалось, что Украина выполнила более 90% рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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