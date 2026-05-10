Зеленский сообщил о подготовке обмена пленными "1000 на 1000"

Обмен пленными между Украиной и РФ в формате 1000 на 1000 готовится. Украинский Координационный штаб уже передал российской стороне списки 1000 человек на обмен. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях – гарантиях выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал Президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленных – тысячу на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы - говорится в сообщении.

Он добавил, что украинский Координационный штаб передал российской стороне списки на проведение обмена в формате 1000 на 1000.

Было американское посредничество в этой договоренности по обмену, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения договоренностей - подчеркнул Зеленский.

