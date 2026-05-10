На фронте армия РФ не соблюдает тишину и даже особо не пытается - Зеленский
Киев • УНН
За двое суток враг провел более 150 штурмов и применил 10 тысяч дронов. Зеленский пообещал зеркальный ответ на российские обстрелы.
Несмотря на объявленное прекращение огня на фронте сохраняется высокая активность врага - за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий российских оккупантов. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Приятно, что по состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак – ракетных ударов, авиационных. Но в фронтовых районах, в громадах вблизи фронта спокойствия не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте
Как рассказал президент, "за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе".
То есть на фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно
Президент отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.
В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут незамедлительными и будут ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно
рф продвигается в Украине самыми медленными темпами с 2023 года - СМИ10.05.26, 17:28 • 2354 просмотра