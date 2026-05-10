На фронте армия РФ не соблюдает тишину и даже особо не пытается - Зеленский

Несмотря на объявленное прекращение огня на фронте сохраняется высокая активность врага - за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий российских оккупантов. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Приятно, что по состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак – ракетных ударов, авиационных. Но в фронтовых районах, в громадах вблизи фронта спокойствия не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте - говорится в сообщении.

Как рассказал президент, "за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе".

То есть на фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно - заявил Зеленский.

Президент отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут незамедлительными и будут ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно - заявил глава государства.

