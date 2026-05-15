Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года, пишет УНН.

Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000 - сообщил Зеленский в соцсетях

Среди освобожденных, по его словам, рядовые, сержанты и офицеры. "Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС", - указал Президент.

"Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду. Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - подчеркнул Зеленский.

Длительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000"

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, "сегодня состоялся первый этап обмена "1000 на 1000" в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве США".

"Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российского плена первая группа - 205 защитников".

"Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно длительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000". Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС. Самому молодому освобожденному Защитнику исполнился 21 год, самому старшему - 62 года", - рассказали в Коордштабе.

"Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и надлежащие денежные выплаты", - говорится в сообщении.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие. Благодарим также все причастные структуры и организации за помощь в реализации этого обмена. Координационный штаб продолжает работу! Готовим следующие этапы обмена "1000 на 1000", а также продолжается работа над реализацией других предварительных договоренностей. Работаем над возвращением всех!" - подчеркнули в Коордштабе.

