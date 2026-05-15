Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года

$43.960.0151.440.06
ukenru
07:48 • 2118 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
06:33 • 9534 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 19497 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 44398 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 50106 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 96411 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 49742 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
14 мая, 12:12 • 68696 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
14 мая, 12:02 • 38351 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
14 мая, 10:46 • 24580 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.1м/с
53%
741мм
Популярные новости
Директор ЦРУ прибыл в Гавану на переговоры на фоне топливной блокады Кубы со стороны США — СМИ15 мая, 00:29 • 5940 просмотра
Мерц назвал истинную цель последних массированных ударов России по Украине15 мая, 01:02 • 21007 просмотра
ISW: Масштабный удар по Киеву доказал недобросовестность России как стороны переговоров15 мая, 02:02 • 16830 просмотра
Китай покупает у США 200 самолетов Boeing: акции компании упали03:15 • 15357 просмотра
российская рецессия обвалила экономику беларуси - разведка04:15 • 14973 просмотра
публикации
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки14 мая, 13:07 • 96411 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва14 мая, 12:12 • 68696 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда14 мая, 11:27 • 48185 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto14 мая, 08:53 • 60041 просмотра
Как быстро отстирать чернила с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 63414 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 28003 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 53073 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 76474 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 80671 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 86413 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Грибы
Х-101

Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 защитников в рамках большого обмена. Большинство освобожденных воинов находились в неволе еще с 2022 года.

Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года, пишет УНН.

Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000

- сообщил Зеленский в соцсетях

Среди освобожденных, по его словам, рядовые, сержанты и офицеры. "Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС", - указал Президент.

"Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду. Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - подчеркнул Зеленский.

Длительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000"

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, "сегодня состоялся первый этап обмена "1000 на 1000" в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве США".

"Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российского плена первая группа - 205 защитников".

"Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно длительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000". Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС. Самому молодому освобожденному Защитнику исполнился 21 год, самому старшему - 62 года", - рассказали в Коордштабе.

"Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и надлежащие денежные выплаты", - говорится в сообщении.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие. Благодарим также все причастные структуры и организации за помощь в реализации этого обмена. Координационный штаб продолжает работу! Готовим следующие этапы обмена "1000 на 1000", а также продолжается работа над реализацией других предварительных договоренностей. Работаем над возвращением всех!" - подчеркнули в Коордштабе.

Задержка обмена военнопленными происходит исключительно из-за позиции рф - Лубинец12.05.26, 20:58 • 3779 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Социальная сеть
Война в Украине
Государственная граница Украины
Чернобыльская АЭС
Азовсталь
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Мариуполь
Киев