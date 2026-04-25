Зеленский сообщил о финансовой помощи и новых санкциях после встреч на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встреч с европейскими партнерами на Кипре, по результатам которых Украина получила новые финансовые обязательства и политические решения. Об этом Зеленский заявил во время интервью для телемарафона «Единые новости», пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, три европейские страны подтвердили новые взносы в программу PURL, направленную на поддержку Украины, в частности в условиях постоянных атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Это необходимо для Украины. У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все – отметил Зеленский.

Финансовая поддержка и санкции

Также, по итогам переговоров, был разблокирован финансовый пакет помощи Украине и введен 20-й пакет санкций против россии.

Отдельно стороны обсудили евроинтеграцию Украины. Президент подчеркнул важность открытия первого переговорного кластера и заявил о намерении открыть все кластеры в 2026 году.

Мы сделаем все, чтобы это сделать в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов – добавил он.

