Зеленский призвал не ослаблять санкции против РФ после ударов по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепру и призвал международное сообщество не снижать давление на Россию и не игнорировать войну. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что события в Украине не должны терять внимание мира на фоне других конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Важно, чтобы мир не молчал о том, что происходит, и чтобы эта российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране – отметил Зеленский.

Призыв к давлению и усилению ПВО

Президент подчеркнул необходимость непрерывного санкционного давления на Россию, а также реализации договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов – заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что защита от ракет и дронов должна оставаться приоритетом для партнеров Украины.

