Зеленский призвал не ослаблять санкции против РФ после ударов по Днепру
Киев • УНН
Зеленский отреагировал на российские удары по Днепру, призвав не уменьшать давление и санкции против РФ. Подчеркнул внимание к войне в Европе и усиление ПВО Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепру и призвал международное сообщество не снижать давление на Россию и не игнорировать войну. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что события в Украине не должны терять внимание мира на фоне других конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.
Важно, чтобы мир не молчал о том, что происходит, и чтобы эта российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране
Призыв к давлению и усилению ПВО
Президент подчеркнул необходимость непрерывного санкционного давления на Россию, а также реализации договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.
Не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов
Также Зеленский подчеркнул, что защита от ракет и дронов должна оставаться приоритетом для партнеров Украины.
