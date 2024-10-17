Зеленский: соглашение с партнерами о защите критических ресурсов Украины - это "win-win"

Соглашения с партнерами по защите критических ресурсов Украины являются взаимовыгодным решением, а не торговля чем-то. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.

«В целом это ( специальные соглашения о защите критических ресурсов Украины - ред.) защита Европы и украинского ресурса, экономики и вопрос инвестиций. Защита, потому что если россия уже оккупировали большой бассейн угля и шахты - мы это потеряли и был дефицит», - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже во время полномасштабного вторжения обсуждал ситуацию с Польшей в условиях энергетического кризиса, который охватил всю Европу, и Украина не могла помочь своим партнерам.

«А теперь россия находится в 100 км от наших полезных ископаемых. Никто не даст им это захватить, но если партнеры не будут нам помогать, то шансы их захвата увеличиваются. россия захватит их не только для себя, но и для своих союзников - это очень опасно. Это не торговля чем-то - это «win-win», - добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ключевым партнерам, в частности ЕС и США, заключить специальное соглашение для защиты критических ресурсов Украины, таких как титан, уран, литий и другие.